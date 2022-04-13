KÜN'de fotoğraf yarışması kayıtları başladı

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), tarafından düzenlenecek ve herkesin katılabileceği ödüllü fotoğraf yarışmasının kayıtları başladı.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Fotoğraf ve Sinema Topluluğu tarafından, Kapadokya bölgesinin en önemli destinasyonlarından olan Mustafapaşa köyü (Sinasos) için görsel bir arşiv oluşturma çalışmaları çerçevesinde düzenlenen “4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması”na son başvuru tarihi 1 Haziran 2022. “Mustafapaşa’nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile geleneksel yaşamı” konusu ile düzenlenen yarışmada, ilk üç sıraya girecek katılımcılara ödül olarak 3 bin, 2 bin ve bin Türk Lirası verilirken; sergilemeye layık görülen 20 esere de 250 Türk Lirası verilecek. Fotoğraf yarışmasının sonuçları 10 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Fotoğraf sergisi, Üniversite tarafından sonradan duyurulan bir tarihte, ilk olarak Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Binası Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek. Sergi ayrıca, Üniversitenin Ürgüp Sağlık Yerleşkesi Salonu ve Uçhisar’daki Sanat Yerleşkesi Fuaye Alanı’nda da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kapadokya Üniversitesi’nin (KÜN) merkezinin de bulunduğu Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü, UNWTO tarafından dünyanın “En İyi Turizm Köyleri’nden” biri seçilmişti. Eski adı Sinasos olan Mustafapaşa, Orta Çağ’dan (Bizans) Osmanlı’ya, Osmanlı’dan erken cumhuriyet dönemine kadar çeşitli dönemlerde inşa edilmiş 200 civarında tescilli yapısı, yerel kültürü ve gelenekleri ile öne çıkmaktadır. Lozan Mübadelesi öncesi dönemde gayrimüslim ve Müslüman halkın birlikte yaşadığı Mustafapaşa, mübadele sonrası gelen Makedon göçmenlerinin de etkisi ile benzersiz bir yaşayan kültür mirasına dönüşmüştür.

4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması, Mustafapaşa’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra geleneksel yaşamının da belgelenmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Yarışma hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise kapadokya.edu.tr/duyurular/4-kun-fotograf-yarismasi sayfasından ulaşabilecekler