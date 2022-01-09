Kimlik kartlarında 'e-İmza' dönemi başlıyor

Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine yarın (Pazartesi) 50 ilde başlanacak. Bu iller arasında Kayseri de var. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu e-İmza uygulamasıyla, evrak işlemlerinin azaltılması ve hizmet hızının artırılması hedefleniyor.

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  • 09.01.2022 18:18
  • Güncelleme: 09.01.2022 18:20
Kimlik kartlarında 'e-İmza' dönemi başlıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımı için harekete geçildi. Bu kapsamda kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri için çalışmalar tamam. Kayseri’nin de aralarında olduğu 50 kentte 10 Ocak Pazartesi gününden itibaren nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla vatandaşlar kimlik kartlarına e-İmza yüklemesi yapabilecek. Aynı uygulama kısa süre sonra da ülke genelindeki nüfus müdürlükleri ile tapu müdürlükleri ve bankalarda da e-İmza yüklemesi yapılabilecek.

e-İMZA YÜKLEMESİ YAPILABİLECEK İLLER

Kayseri’nin yanı sıra e-İmza yüklemesi yapılabilecek diğer iller ise şunlar: “Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak.”


e-İMZA GÜVENLİ Mİ?

Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

e-İMZANIN SAĞLAYACAĞI KOLAYLIKLAR

Kimlik kartına e-imza yüklemesi yapan vatandaşlar, uygulama ile yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek. Ayrıca e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde evrak işlemleri azalacak, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra bazı işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.

BGC

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