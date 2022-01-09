Güreş Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve bugün sona erecek U23 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında 32 ilden 327 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde yapılan açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı. Açılış seremonisinin ardından yapılan final mücadelelerini yakından takip eden protokol üyeleri yapılan madalya töreniyle dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Şampiyona, bugün yapılacak olan 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ile final müsabakalarıyla sona erecek.