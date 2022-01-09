Özdemir: 'Maaşlardaki iyileştirme vatandaşı memnun etti'

MHP Kayseri İl Teşkilatı tarafından 2021 yılının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Toplantıya, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, 2021 yılının ilk 6 ayının pandeminin yoğun etkisiyle geçtiğini anımsattı. Aşılamaya hız verilmesinin ardından yaz aylarıyla hayatın normalleşmeye başladığını belirten Özdemir, Türkiye’nin pandemiye rağmen büyüdüğünü vurguladı. Özdemir, “Sanayi ve iş dünyasında hemen hemen her konu başlığında bizler de şehrimiz için neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık. STK toplantıları ardından iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Dünya ekonomileri bu süreçte sarsılırken Türkiye ekonomisi büyüme gösterdi. Dünyada en fazla büyüyen 2. ekonomi olduk. Burada da Kayseri’deki iş adamlarımızın katkısını görüyoruz” diye konuştu.

Karamsar bir tablo ile milletimize olumsuzluk pompalamaya çalışanların olduğunu iddia eden Özdemir, “Türkiye ekonomisi, alınan yerinde ve başarılı tedbirlerle sağlam bir temele oturtturularak büyümeye devam ediyor. Tüm sektör ve iş kalemlerinin sıkıntılı olduğu bir süreçte ekonomik alanda büyüyoruz. Piyasa istikrarının sağlanması, kur baskısının sabitlenmesi üzerine çalışıyoruz” dedi.

‘CUMHUR İTTİFAKI ANLAMINDA KAYSERİ ÖRNEK BİR ŞEHİR’

Cumhur ittifakı içerisinde Kayseri’nin örnek bir şehir olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, “Buradaki birlik, cumhur ittifakının başarısının en önemli noktasıdır. AK Parti’nin temsilcileri ile şehrinizin sorunlarını ve çalışmalarımızı sürekli istişare ediyoruz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artışın vatandaşı memnun ettiğini savundu. Özdemir, “Maaşlardaki iyileştirme vatandaşımızı memnun etmiştir” diye konuştu.

Medyanın toplum üzerindeki rolünün önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, yabancı fonlardan beslenen yayın kurumlarının olması ve bunların internet üzerinden yayın yapmasının bu alanda bir düzenlemeyi zorunlu kıldığını ifade etti.