Kimler kurban kesebilir ve kurbanlıkta aranan şartlar neler?

9 Temmuz Cumartesi günü idrak edeceğimiz, Kurban Bayramına sayılı günler kala Kayseri Müftülüğü Kurban Komisyonu yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kurbanın kimler tarafından kesilebileceği şu ifadelerle anlatıldı: “Akıl sağlığı yerinde olan, temel ihtiyaçları dışında ve borcundan başka 80,18 gram altını veya aynı değerde paraya sahip olan her Müslümanın yerine getireceği bir ibadettir. Yolcu, kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde sevabını alır. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklar her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse bu ibadet kendilerine aittir. Bundan dolayı her birinin ayrı ayrı 80,18 gram altına eş değer parası bulunuyorsa kesmekle mükelleftir.”

Yazılı açıklamada ayrıca kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve kurbanlığın hangi şartları taşıması gerektiği konularında da “İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Etraf temiz olmalı, hayvana eziyet edilmemeli. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması gerekir. Hayvanın hamile olmaması gerekir. Büyükbaş hayvanların kurban edilmesi için en az 2 yaşını doldurmuş olmaları, küçükbaşlarda ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kısırlaştırılmış hayvanlar da kurban edilebilir” ifadelerine yer verildi.

‘KURBANI KESMEDEN SADAKA OLARAK BİRİNE VERMEK KURBAN İBADETİ YERİNE GEÇER Mİ’

Kayseri Müftülüğü Kurban Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Hz. Peygamberin kurban farz kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kestiği hatırlatılarak, Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara ikramda, iyilikte bulunmak için kurban kesmenin önemine vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada kurbanın sadaka olarak verilmesinde, yapılan ibadetin kurban yerine geçmeyeceği de anlatılarak şu ifadelere yer verildi: “İbadetlerin şekil, şart ve usulleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve dini esasları vardır. İbadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti de yerine getirilmiş olmaz”

‘KURBANIN ETİ YA DA DERİSİ SATILABİLİR Mİ?

Yazılı açıklamada, kurbanın etinin veya derisinin satılmasının caiz olmadığına dikkat çekilerek “Kurban eti, sahibi ve ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi, ister zengin ister yoksul olsun başka kimselere de hediye ve sadaka olarak verilebilir. Ancak kurbanın et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarının satılması caiz değildir. Bu sebeple kurbanın derisi ya da etinin satılması halinde alınan bedelin sadaka olarak verilmesi gerekir” denildi.