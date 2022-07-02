İlmi ortamda üretilen ürünlerin satıldığı mağaza açıldı

Melikgazi Belediyesi’nin tahsisiyle KAYÜ tarafından üretilen hayvansal ve bitkisel ürünlerin satılacağı küçük mağaza, düzenlenen törenin ardında hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi Selçuklu Sokak üzerinde açılışı yapılan mağazada üniversite personeli ve öğrencileri tarafından hijyenik ortamda üretilen organik ürünlerden günlük süt, peynir ve diğer ürünler müşteriyle buluşacak.

Üretim hakkında bilgi veren KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Gençlerin üretim metotlarını öğrendiği ilmi bir mekânda üretilen bu ürünleri hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bize destek veren Melikgazi Belediyesine ve halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, herkesi bu ürünlerden almaya davet ederken, “Sayın Rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız üniversitemize hem destek olabilir hem de kaliteli, organik ve hijyenik ürünleri buradan alabilirler. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından satış mağazası kurdele kesilerek hizmete açıldı.