Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti

 Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş son yolculuğuna uğurlandı.

PAYLAŞ
  • 03.05.2022 15:33
  • Güncelleme: 03.05.2022 15:33
Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Güneş, hayatını kaybettikten sonra bugün Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığına defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merhumun yakınları, askeri personeller ve birçok vatandaş katıldı. Kıbrıs’a ilk giden birlikler arasında yer alan Güneş, Kıbrıs’tan Gazi unvanı ile birlikte dönmüştü.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ziraat mühendisi Sedat : 'Mayıs ayında don bekliyoruz'

Ziraat mühendisi Sedat : “Mayıs ayında don bekliyoruz”

3 katlı binanın çatısı küle döndü

3 katlı binanın çatısı küle döndü

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan eni havalimanı incelemesi

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan eni havalimanı incelemesi

Kayseri'de kaçak avcılığa geçit yok

Kayseri'de kaçak avcılığa geçit yok

Başkan Akmermer: 'Kayseri Ekonomi Platformu kurulmalı'

Başkan Akmermer: 'Kayseri Ekonomi Platformu kurulmalı'

Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu Mert Çetin korkuttu

Kayserisporlu Mert Çetin korkuttu

Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti

Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Bakan Akar'dan 'Yeni Havalimanı' İncelemesi

Bakan Akar’dan "Yeni Havalimanı" İncelemesi

MHP'li Özdemir: 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz'

MHP'li Özdemir: 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz'

'Sosyal medyada takipçi sayısına aldanmayın'

'Sosyal medyada takipçi sayısına aldanmayın'

Yunusemre Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi

Yunusemre Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi

Dr. Özdemir: 'Uyku apnesi, yanlış beslenmenin bir sonucu olabiliyor'

Dr. Özdemir: “Uyku apnesi, yanlış beslenmenin bir sonucu olabiliyor”