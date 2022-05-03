Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş son yolculuğuna uğurlandı.
- 03.05.2022 15:33
- Güncelleme: 03.05.2022 15:33
Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Tahir Güneş hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Güneş, hayatını kaybettikten sonra bugün Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığına defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merhumun yakınları, askeri personeller ve birçok vatandaş katıldı. Kıbrıs’a ilk giden birlikler arasında yer alan Güneş, Kıbrıs’tan Gazi unvanı ile birlikte dönmüştü.
1ha
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