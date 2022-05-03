Bakan Akar'dan 'Yeni Havalimanı' İncelemesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve inşaatı devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.

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  • 03.05.2022 15:31
  • Güncelleme: 03.05.2022 15:31
Bakan Akar'dan 'Yeni Havalimanı' İncelemesi

 

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç inşaat çalışmalarında gelinen noktayı yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.
Bakan Akar, yeni Terminal Binası’nın Kayseri’ye çok büyük katkı sağlayacağını belirtirken, Başkan Büyükkılıç da, binanın modern mimarisiyle 6 bin yıllık köklü tarihi ile Anadolu’nun kalbinde adeta bir yıldız gibi parlayan Kayseri’ye çok yakışacağını söyledi.
Kayseri’nin Yeni Terminal Binası projesi kapsamında, iç hatlar terminal binası, dış hatlar terminal binası yenilemesi, güç merkezi binası, apron bariyer binası, 5 orta ve 1 büyük gövdeli uçağa hizmet edecek 50 bin metrekare ilave apron ve taksiyolu, giriş nizamiye binası ve yeni ARFF binası, altyapı imalatları, 5 adet köprü, 4 adet bagaj konveyörü ile iç ve dış hatlar toplam 60 bin metrekare terminal alanı yapım ve yenilemesi imalatlarından oluşacak. Projenin tamamlanmasıyla yeni havalimanı modern mimarisiyle Kayseri’nin yurt dışına çıkış kapısı halini alacak.

1ha

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