MHP'li Özdemir: 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, il başkanlığında katıldığı bayramlaşma programında, 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

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  • 03.05.2022 14:43
  • Güncelleme: 03.05.2022 15:26
MHP'li Özdemir: 'Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, il başkanlığında katıldığı bayramlaşma programında, “Ramazan Bayramı ve Milliyetçiler Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bayramların kültürel açıdan birlik ve beraberlik için de çok değerli olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Bizler bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada parti binamızda bayramlaşmamızı yaparken, aynı zamanda hemşerilerimizin ve aziz milletimizin de bayramını kutluyoruz. Ramazan’ın hemen ardından mutluluk kaynağımız olan bir başka bayramı daha sağlıkla, sıhhatle, birlik ve beraberlikle idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar hepimiz açısından çok değerli. Sadece inancımız açısından değil, kültürümüz açısından da hem birlik ve beraberlik noktasında hem de milli birlik ve beraberliğin pekişmesi noktasında vesile olması açısından son derece önemli günler. Dolayısıyla biz ağız tadıyla inşallah nice bayramlara beraberce, bir ve beraber olarak hepimize nasip eylesin” dedi.

Özdemir, Ramazan Bayramı ve 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü aynı anda kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Önemli dönemlerden geçiyoruz. Bugün Ramazan Bayramı’nın 2. günü ama aynı zamanda 3 Mayıs Milliyetçiler Günü. Dolayısıyla milliyetçiliğin fikir babalarının ve atalarının vermiş olduğu haklı mücadelenin, kararlılıklarının ve aynı zamanda bizim nazarımızda zaferle karşılandığı bir gündür. Dolayısıyla bu anlamda da 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü de tebrik ediyorum. Tekrardan bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Tüm Türk-İslam alemine esenlikler getirsin, barış getirsin. Bolluk ve berekete vesile olsun” ifadelerini kullandı.

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İHA

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