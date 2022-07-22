Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları başladı

Kazı Başkanı Ali Baş, geçen yıl başladıkları tonozlu alanda önemli verilere ulaştıklarını belirtti.

Kayseri’de bir dönem hüküm sürmüş olan Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarında yaptırılan Keykubadiye Sarayı’nın kazı çalışmaları başladı. Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, ilk kazı çalışmalarına 2015’te başladıklarını söyleyerek, 8 yıldır devam ettiklerini ve yeni birçok veriye ulaştıklarını belirtti.

Kazı Başkanı Ali Baş, “Bulunduğumuz ortam Anadolu Selçuklu Dönemi’nin Alaeddin Keykubadiye’nin yaptırmış olduğu bir saray. 1200’lü yılların ortalarında yapılmış olan bir saray, o saraydan günümüze kadar çok bir şey gelmemiş. İki tane yapı kalıntımız var sadece. Biz bu iki kalıntı üzerinde kazı çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Kazılarımız bildiğiniz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına yürütülüyor. Biz 2015 yılından itibaren resmi anlamda kazı çalışmalarına başladık ve 2022 yılında 8’inci sezonumuzu sürdürüyoruz. Pandemi sebebiyle ara vermedik ama kazı yapamamıştık, geçen yıl ilk kez kazı çalışmasını burada yaptık. Daha önceki yıllarda ger planda yürütüyorduk, ama özellikle geçen yıl başladığımız bu alanda çok önemli verilere ulaştık. Geçen yıl Aralık ayına kadar sürdürdüğümüz çalışmalarda arkada gördüğümüz tonozlu yapının etrafındaki açılan alanda divane dediğimiz mekânla karşılaşmıştık bu bizi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü sarayın önemli bir bölümü olarak tespit etmiştik. Tabi etrafında ne var ne yok onu çok tespit edemiyoruz. Aslında bu iki yapının dışında burada nasıl bir yapılaşma var ona dair hiçbir bilgimiz yok” dedi.

‘ÇOK BÜYÜK BİR TALAN VAR’

Yürütülen kazı çalışmalarının çevresinde çok fazla talan edilmiş yerlerin olduğunu belirten Baş, buluntularla karşılaşamadıklarını söyledi. Baş, “Özellikle bu sözünü ettiğim alanda yeni veriler, yeni mekânlar ortaya çıkmaya başladı. Fakat bizim beklediğimiz şekilde yani bir divanhanede, bir taht salonu dediğimiz bir bölümde süslemeli olması gereken bir bölümde ne yazık ki küçük buluntularla çok fazla karşılaşamıyoruz. Bunun sebebi de alanda çok büyük bir talan var ama bazı bölümlerde ve özellikle zemin döşemesi anlamında tuğla döşemelerin gelmiş olması, çini verilerle karşılaşmamız olması bize sarayın genel yapısıyla ilgili önemli veriler sunuyor. Biz bayram öncesinde kazı çalışmalarına başladık ve çalışmalarımız eylül sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte tabi bizim mali açıdan esas sponsorumuz Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle yürütüyoruz kazılarımızı. Bunun ötesinde yerelde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Şirketi’nin desteğiyle daha iyi yürütüyoruz çalışmalarımızı. Ben özellikle kendi kurumlarımıza ve yerel kurumların yetkililerine teşekkür ediyorum. Dört kemerli yapı çevresinde yeni veriler ortaya çıkacak diye ümit ediyoruz. Çünkü oradaki bazı ortaya çıkan süslemeli mimari parçalar bize bunu gösteriyor. En büyük sorunumuz başta bahsettiğim gibi talan edilmiş olması. Bazı küçük ölçekli eserlerin parçalarının çok farklı yerlerde çıkması bize bu talanı gösteriyor” şeklinde konuştu.