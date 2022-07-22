NEVÜ, Azerbaycan ile protokol imzaladı

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Yüksek Teknoloji Parkı İnkübasyon ve Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Bünyamin Seyidov ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Radyasyon Araştırmaları Enstitüsü Uzmanı Namik Heyderov Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi kurulması, bu yapıların güçlendirilmesi ve Azerbaycan'da Türkiye'deki deneyime dayanan yeni modellerin geliştirilmesi amacıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark'a teknik ziyarette bulundu.

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  • 22.07.2022 09:43
  • Güncelleme: 22.07.2022 09:43
NEVÜ, Azerbaycan ile protokol imzaladı
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Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Yüksek Teknoloji Parkı İnkübasyon ve Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Bünyamin Seyidov ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Radyasyon Araştırmaları Enstitüsü Uzmanı Namik Heyderov; Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi kurulması, bu yapıların güçlendirilmesi ve Azerbaycan’da Türkiye’deki deneyime dayanan yeni modellerin geliştirilmesi amacıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark’a teknik ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Yüksek Teknoloji Parkı’na uzaktan bağlantı kurularak İcra Direktörü Zaur Nehmetov’un katılımıyla Kapadokya Teknopark ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Yüksek Teknoloji Parkı arasında ‘İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Ziyaret çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret eden heyet ile karşılıklı iş birliği için görüşmeler gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Kapadokya Teknopark ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Yüksek Teknoloji Parkı arasında sürdürebilir iş birliğini tesis etmek ve başarılı projeler ile kardeş ülkeler Azerbaycan ve Türkiye’nin teknolojik kalkınmasında rol üstlenmek amacıyla taraflar arasında iş birliği protokolü imzaladık. İmzaladığımız protokol çerçevesinde kuluçka programları oluşturmak, Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerini güçlendirmek, ortak kuluçka programı geliştirmek, Avrupa Birliği’nin Horizon Europe ve diğer uluslararası proje çağrılarına ortak başvuru yapmak, ortak konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için karşılıklı deneyim paylaşımında bulunacağız” dedi.

Kardeş ülke Azerbaycan’da teknoloji transferi ve girişimcilik alanlarında yenilikçi modeller geliştirilmesi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Teknopark olarak gereken desteği verdiklerini ve bunun da ötesinde oluşacak iş birliklerine her daim açık olduklarını belirten Rektör Aktekin heyete teşekkürlerini sunarak, imzalanan iş birliği protokolünün karşılıklı yenilikçi çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu.

İHA

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