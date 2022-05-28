KESOB Başkanı Odakır oldu

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) yapılan Genel Kurul'da Şeyhi Odakır başkanlığa seçildi.

PAYLAŞ
  • 28.05.2022 17:35
  • Güncelleme: 28.05.2022 18:37
KESOB Başkanı Odakır oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) yapılan Genel Kurul’da Şeyhi Odakır başkanlığa seçildi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde yapılan genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Yapılan sayım sonucunda Başkan adayı Şeyhi Odakır delegelerden aldığı 186 oy ile birlik başkanlığına seçildi. Bir diğer aday Hayrullah Şahin ise 124 oyda kaldı.

Şeyhi Odakır’ın yönetim kurulu listesinde; Ali Ateş, Altan Aydemir, Mükremin suludere, Selim Atasoy, Seyit Akpınar ve Faruk Ünsal bulunuyor. Denetim Kurulu’nda ise; Mehmet Faruk Vural, Selçuk Demirkıran ve Serkan Dilekmen yer alıyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayvanat Bahçesi'nin yeni yavrusu zebra yoğun ilgi gördü

Hayvanat Bahçesi’nin yeni yavrusu zebra yoğun ilgi gördü

Öğretmen, Hicaz izlenimlerini sergiye döktü

Öğretmen, Hicaz izlenimlerini sergiye döktü

21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi

KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi

Okulda öğrenci, tarlada çiftçi

Okulda öğrenci, tarlada çiftçi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsıza meydan dayağı

Hırsıza meydan dayağı

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop:

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop:

DAHA FAZLA
KESOB Başkanı Odakır oldu

KESOB Başkanı Odakır oldu

Kayseri'deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Kayseri’deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST'te

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST’te

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Lenf Ödem Polikliniğini' açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Lenf Ödem Polikliniğini' açıldı

Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'

Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'