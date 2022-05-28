Kayseri’deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, geçtiğimiz günlerde yasadığı bahis sitesinin Kayseri sorumlusu olduğu iddia edilen M.Y. ve saha sorumlusu olduğu iddia edilen H.Y. ve İ.Y. isimli şahıslar tespit edildi. Şahısların sistem içerisinde cepçi olarak adlandırıldıkları ve 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplam 183 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.

Bu kapsamda yapılan eş zamanlı operasyonda suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarında oldukları iddiasıyla M.Y, H.Y, İ.Y, Y.İ, A.K, M.Ş, E.İ, O.Y, M.A.Ö, T.S ve M.F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcıya ifade vererek mahkemeye çıktı. Mahkeme, şüphelilerden İ.Y., O.Y. ve H.Y.’nin tutuklanmasına karar verirken diğer 8 şüphelinin serbest kalmasına hükmetti.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Çökertilen Bahis Çetesinin 15 aydır Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin takibinde olduğu belirtilirken çete üyelerinin merkez olarak kentte tuttukları bazı evlerden ve bir berber salonun bahis işini yaptıkları ifade edildi. İ.Y., O.Y. ve H.Y. kardeşlerin kurduğu çetede gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan Y.İ, A.K, M.Ş, E.İ, O.Y, M.A.Ö, T.S ve M.F.Y.’nin 200 TL yevmiye 7/24 vadiyalı şekilde çalıştırıldığı ifade edildi. Son dönemlerin en büyük bahis çetesini çökerten polis, gönüllü olarak 30 bin kişiye yakın kişinin kurulan sistem üzerinden oyun oynadığını belirledi. Şüpheliler polise yakalanmamak için bir program üzerinden görüştükleri ifade edildi.