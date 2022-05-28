Kayseri'deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Kayseri'de Ahlak Büro Amirliği yaptığı Bahis Çetesi operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Tutuklanan 3 kişinin ihale ile araba alan 3 kardeş olduğu diğer şüphelilerin ise 200 TL yevmiye ile çalışanlar olduğu ifade edildi.

PAYLAŞ
  • 28.05.2022 15:36
  • Güncelleme: 28.05.2022 15:36
Kayseri'deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, geçtiğimiz günlerde yasadığı bahis sitesinin Kayseri sorumlusu olduğu iddia edilen M.Y. ve saha sorumlusu olduğu iddia edilen H.Y. ve İ.Y. isimli şahıslar tespit edildi. Şahısların sistem içerisinde cepçi olarak adlandırıldıkları ve 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplam 183 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.
Bu kapsamda yapılan eş zamanlı operasyonda suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarında oldukları iddiasıyla M.Y, H.Y, İ.Y, Y.İ, A.K, M.Ş, E.İ, O.Y, M.A.Ö, T.S ve M.F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcıya ifade vererek mahkemeye çıktı. Mahkeme, şüphelilerden İ.Y., O.Y. ve H.Y.’nin tutuklanmasına karar verirken diğer 8 şüphelinin serbest kalmasına hükmetti.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Çökertilen Bahis Çetesinin 15 aydır Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin takibinde olduğu belirtilirken çete üyelerinin merkez olarak kentte tuttukları bazı evlerden ve bir berber salonun bahis işini yaptıkları ifade edildi. İ.Y., O.Y. ve H.Y. kardeşlerin kurduğu çetede gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan Y.İ, A.K, M.Ş, E.İ, O.Y, M.A.Ö, T.S ve M.F.Y.’nin 200 TL yevmiye 7/24 vadiyalı şekilde çalıştırıldığı ifade edildi.  Son dönemlerin en büyük bahis çetesini çökerten polis, gönüllü olarak 30 bin kişiye yakın kişinin kurulan sistem üzerinden oyun oynadığını belirledi. Şüpheliler polise yakalanmamak için bir program üzerinden görüştükleri ifade edildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayvanat Bahçesi'nin yeni yavrusu zebra yoğun ilgi gördü

Hayvanat Bahçesi’nin yeni yavrusu zebra yoğun ilgi gördü

Öğretmen, Hicaz izlenimlerini sergiye döktü

Öğretmen, Hicaz izlenimlerini sergiye döktü

21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

21 yıl önce kaybolan kadının kemikleri kuyuda bulundu

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi

KTO'da 'Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı' düzenlendi

Okulda öğrenci, tarlada çiftçi

Okulda öğrenci, tarlada çiftçi

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsıza meydan dayağı

Hırsıza meydan dayağı

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop:

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop:

DAHA FAZLA
KESOB Başkanı Odakır oldu

KESOB Başkanı Odakır oldu

Kayseri'deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Kayseri’deki bahis çetesinin detayları ortaya çıktı

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST'te

Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST’te

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Lenf Ödem Polikliniğini' açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Lenf Ödem Polikliniğini' açıldı

Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'

Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'