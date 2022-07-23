Kendini trafoya asan adam hayatını kaybetti

Olay, Develi ilçesine bağlı Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Mahallesi’nde yaşandı. S.A. isimli kişi henüz bilinmeyen bir sebeple kendini trafoya asarak yaşamına son verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaşamını yitiren S.A. otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.