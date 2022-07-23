Sağlık personelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazır
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kayseri'ye gelmesi sebebiyle sağlık hizmetlerinde hazırlıklar tamamlandı.
- 23.07.2022 13:58
- Güncelleme: 23.07.2022 13:58
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere, 23 Temmuz Cumartesi günü (bugün) Kayseri’ye geliyor. Bu kapsamda hazırlık yapan 112 ve UMKE personelleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi için hazır bulunduklarını belirtti.
1ha
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