KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, su fiyatlarında indirim uygulamasına Kayseri OSB'nin de katıldığını açıkladı. İmamoğlu, sudaki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e çektiklerini dile getirdi.

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  • 04.03.2022 12:04
  • Güncelleme: 04.03.2022 12:22
KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, su fiyatlarında indirim uygulamasına Kayseri OSB’nin de katıldığını açıkladı. İmamoğlu, sudaki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e çektiklerini dile getirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, sanayicilerin kullandığı suda yüzde 7 oranında indirim yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içme suyu faturalarında KDV indirimi açıklamasının ardından Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde de gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Yunus İmamoğlu, KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e çekerek su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapıldığını ve indirim oranının abonelere yansıtıldığını kaydetti.

İHA

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