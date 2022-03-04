Vali Akın üniversite öğlencileriyle bir araya geldi

Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 'Genç Ofiste' öğrencilerle bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 04.03.2022 11:49
  • Güncelleme: 04.03.2022 11:49
Vali Akın üniversite öğlencileriyle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ’Genç Ofiste’ öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle Buluşma programında gençlerle sohbet eden Vali Akın, söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayarak tecrübelerini onlarla paylaştı. Konuşmasının devamında gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Akın, “Öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak ve bireysel becerilerinin gelişmesine katkılar sunmak amacıyla oluşturulan Genç Ofis, gençlerimizin gelişimine yardımcı olurken onların milli ve manevi değerlere sahip bir genç olarak yetişmesine olanak sağlamaktadır. Ülkemizin geleceği olan ve gençlerimizin iyi bir gelecek kurmaları için devletimiz onlara her türlü imkânı sağlamıştır. Bizler de onlara güveniyor, yenilikçi ve sürekli gelişen üniversitemizden mezun olduktan sonra ülkemizi bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da konuşmasında Genç Ofis’te düzenlenen söyleşi programına katılarak gençlerle bir araya gelen Vali Akın’a teşekkür ederek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program, gençlerin aktivitelere eşlik etmesi ve öğrencilerle yapılan söyleşi ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri’de tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Sanayicinin su faturalarına da KDV indirimi

Sanayicinin su faturalarına da KDV indirimi

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi

Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi

Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor

Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor

Başkan Büyükkılıç: 'Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız'

Başkan Büyükkılıç: 'Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran: 'Her kilolu insana tüp mide ameliyatı uygulanmaz''

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran: “Her kilolu insana tüp mide ameliyatı uygulanmaz’"

Bağımlılıkla mücadele YEDAM'la mümkün

Bağımlılıkla mücadele YEDAM’la mümkün

DAHA FAZLA
Kazım Yücel: 'Sahabiye Mahallesi'nde pazar yeri sorunu var'

Kazım Yücel: “Sahabiye Mahallesi’nde pazar yeri sorunu var”

Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Milletvekili Ataş:'Bu ihanettir!'

Milletvekili Ataş:'Bu ihanettir!'

'Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor'

'Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor'