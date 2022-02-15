Kazım Yücel: “Yeni imar alanlarıyla belediye borçlarını kurtarma derdinde”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. 50 maddenin gündeme alındığı toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Büyükşehir belediyesinin gündeminde 90 – 100 maddeyle oturduğumuzu hatırlıyorum. Şu anda nerdeyse 40 – 50 maddenin 20’si 25’i komisyon havale 5-6 tanesi isim vermekten ibaret. Bu da şehrimiz adına çok çalışılmadığı, gündemimize getirilmediğini gösteriliyor” dedi.

Karpuzatan’da imara açılan yeni alanlar hakkında da konuşan Yücel, “Belediye burada bir takım imar açma derdinde. İmar açılan yerlerde belediye borçlarını kurtarma derdinde. Bizde gelecek Kayseri’yi 50 yıl sonra sadece bir borç yüzünden yanlış imarlaştırılmış olmamasına dikkat çektik. Bunlarla ilgili kaygılarımızı dile getirdik. Bunlardan bir tanesi Karpuzatan tesisleri arkası çevre yolu ve Karpuzatan arasındaki bir alanda neredeyse 33 tane yeni bina… Yani her biri 15’er katlı olmak üzere yeni bina alanı oluşturdu. Belediye buradan bir gelir, rant peşinde. Biz de gelecek Kayseri’mizin güzelliğiyle bunun gölgeleneceği kaygısındayız. Belediye her yerden bir para kaynağı bulabilir ama biz oraya yapılan bir inşaatın yani Malatya yolu üzerinde Mimsin’in yapılaştığı şekil gibi olmaması adına kaygılarımızı ifade ettik” şeklinde konuştu.



Öğrencilere su faturalarında sağlanan kolaylık üzerine parantez açan Yücel, “Öğrenci evlerinde kendine adlarına olmak kaydıyla belediyemize bilgi verdikleri kaydıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptık. Bunu oy birliği ile gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ulaşımda Kayseri içerisinde otobüslerde kullanacağı indirimler hakkındaki bir maddeyi gündeme getirmiştik. Bunu oyladık. Kayseri’deki öğrencilerimize hayırlı olsun. Hem su fiyatlarında hem ulaşımda olabildiğince uygun fiyatta şehrimizde öğrencilerimiz ailelerinden daha az katkı alarak ulaşımda kullanabilecekler” diye konuştu.



Yücel, Belediye Meclisi’nin çok daha önemli kararlara imza atması gerektiğinin altını çizerek, “Yılın ikinci toplantısında biz gördük ki belediyenin hala Kayseri ile ilgili büyük bir imar ve revizyon dışında bir konuyu getirmiyor. Büyükşehir belediyesinin gündeminde 90 – 100 maddeyle oturduğumuzu hatırlıyorum. Şu anda nerdeyse 40 – 50 maddenin 20’si 25’i komisyona havale, 5-6 tanesi isim vermekten ibaret. Bütün ilçelerden birer tane madde gelse 16 ilçeye düşse, Kayseri Büyükşehir belediyesinin kendine ait belki de 10 – 15 maddelik bir gündemi oluyor. Bu da şehrimiz adına çok çalışılmadığı, gündemimize getirilmediğini gösteriliyor. Biz önerge verebiliriz ama önergemiz 4 kişi olduğumuz için doğal olarak reddedilir. Kendilerinden gelmesini bekleyip bizler de destekliyoruz” ifadelerini kullandı.