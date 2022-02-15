Dursun Ataş: 'Ben sözlerimin arkasındayım'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Aralık 2021'de yaptığı paylaşımda Ertekin'i eleştirerek "Ekonomik krizde çalışanlar enflasyon altında eziliyor. Bu gereksiz harcamalara gerek var mı? Bu organizasyonlara harcanan parayı kurumda çalışanlara dağıtın! Kayyum olunca böyle oluyor. Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin; doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin" ifadelerini kullanmıştı.



Dursun Ataş, sözlerinin arkasında olduğu yönünde ikinci bir açıklama yaptı. Ataş, "Ben bir hata yaparsam bu hatamı da fark edersem geri dururum ve özür dilemesini de bilirim. İnsanız, hata yapabiliriz. Benim attığım twitle ilgili özür dilediğimi gördünüz mü? Hayır. Ya da emanet holdingle ilgili dile getirdiğim konularda geri mi duruyorum? Hayır." diye konuştu.

Ataş, Ertekin'le ilgili sözleri hakkında "Ben sözlerimin arkasındayım, bayiler toplantısı döneminde yaptığım paylaşım diğer sosyal medya hesaplarımda duruyor. Ben hayatında bayiler toplantısı görmemiş bir insan değilim. Çok daha büyük markaların çok farklı bayi toplantılarına da katıldım" ifadelerini kullandı.

"ASIL HAKARETİ KENDİSİ YAPIYOR"

Ertekin'in bayilerle ilgili çarpıcı sözler sarf ettiğini öne süren Ataş, "İstikbal bayilerine hakaret ettiğimi çarpıtarak anlatan Alpaslan bey 'Bayileri Antalya’da toplamışız. Gözlerinin içine bakıyoruz. Gak deseler et veriyoruz, guk deseler süt veriyoruz. Niye? 1 yıllık bağlantı yapacağım' sözleriyle asıl hakareti bayilere kendisi yapıyor. Bayiler bu beyefendi et, süt ikram ettiği, 5 yıldızlı otelde ağırladığı için mi 1 yıllık bağlantı yapıyor? Bu nasıl bir anlayış?" ifadelerini kullandı.