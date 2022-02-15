CHP’li Özgür Özer: “Kayseri halkını elektrik çarptı”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. 50 maddenin gündeme alındığı toplantıdan sonra Özgür Özer açıklamalarda bulundu. Meclis toplantısında Kayseri elektrik şirketi ile ilgili maddeyle ilgili konuşan CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, “Kayseri halkı olarak elektrik faturalarına yapılan zamlardan şikâyetçiyiz. Yapılan zammın sıkıntısını vatandaşa anlatmak istiyoruz. Elektrik şirketinin yüzde 51’i Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin. Elektrik zamlarına CHP olarak tepkiliyiz. Esnaflar şu anda oturdukları dükkânın kira bedeli kadar elektrik faturası ödüyorlar. Kayseri halkı da bu konudan mustarip. Bu elektrik şirketinin yüzde 51’i belediyenin bizim bu konuyu sormamız gerekiyor. Dün hükümet yetkilileri “zamları biz yapmıyoruz” diye bir açıklama yaptı ve ardından da elektrik dağıtım şirketleri de “bu zammı biz de yapmıyoruz” dediler. Biz de merak ediyoruz bu zamları kim ne için yapıyor? Bizden başka bu elektrik zamlarından rahatsız olan yok. Taleplerimiz üzerine belediye başkanımız önümüzdeki haftada elektrik şirketinin genel müdürü ile bir toplantı yapılacak ve zammın gerekçilerini anlayıp öğrenmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“KÜTÜPHANE SAATLERİ DÜZELTİLMELİ”

Öğrencilerin kütüphanelerde ders çalışmak için erken saatlerde sıralara girdiğinin altını çizen Özer, “Kütüphanelerin önünde sabahları soğuk zamanlarda sıra oluşuyor. Bu sıraların engellenmesi için gerekirse kütüphanelerin 24 saat açık tutulması gerekiyor. Bu kabul görmezse daha erken açılması lazım. Biz CHP olarak gençlerin o soğuktan kurtarılması gerektiğini ifade ettik” diye konuştu.