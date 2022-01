Kazım Yücel vatandaşı dinledi

VATANDAŞ ZAMLARI ARTIK TAKİP EDEMİYOR

Artık onlarda bunun için birilerinin haykırarak söylemesi gerektiğini belirtiyor. Biz de vatandaşın sesi olarak diyoruz ki Vatandaş dert yanıyor, fatura ve alışveriş can yakıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel, vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. İYİ PARTİLİ Kazım Yücel, bu kez Cumhuriyet Meydanında vatandaşlar ve esnaflarla konuştu. Yücel, esnaf ve vatandaşın sıkıntılarını dinledi.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, “Kayseri meydanında eksi 6 derecede vatandaşımız diyor ki, geçen ayki doğalgaz faturalarıyla bu ayki doğalgaz faturaları arasında yüzde 50 fark var. Bir esnafımız geçen ay 760 TL gelen elektrik faturası bu ay 1.700 TL geldi diyor. Belki biraz fazla elektrik harcamış olduğunu farz edelim ama yüzde 100'e yakın fark var diyorlar. Vatandaşlarımız her gece akaryakıt fiyatlarına gelen zamları artık takip etmiyor. Gece zam gelecek diye akaryakıt istasyonlarında sıra beklemekten vazgeçmişler. Artık araç kullanmayalım, kullansak bile nasıl bu fiyatların altından kalkacağız diyenler var. Esnaf artık zor durumda kredi kartlarımızı bile ödeyemez duruma geldik. Hükümetin yapmış olduğu açıklamalara da artık itibar etmediklerini ifade ediyorlar. Vatandaş bu açıklamalar bizim gerçeklerimiz değil diyorlar.” şeklinde açıklama yaptı.

Yücel, “Vatandaşlarımızın esnaflarımızın aralarında biraz sohbet ettik. Esnafımız eksi 6 derecede müşteri artık yok gelen giden yok ama akşam eve gittiğimiz de ısınmak için doğalgazı açamıyoruz, elektrik ile ısınıyorsak açmaya korkuyoruz. Bu gerçekleri birinin haykırıp söylemesi lazım" dedi.

İktidar baskısına da değinen İyi Partili Kazım Yücel, " Vatandaşa sorduğumuzda vatandaşımız konuşmaktan çekiniyor. Kamera karşısında söylemeyenler çok. Ama bizlere bizzat sohbet esnasında söylüyorlar. Kayseri’de esnafımız vatandaşlarımız faturalarını ödemekte çok zorlandıklarını, akaryakıt fiyatlarından akşam evlerine giderken araçlarına binemediklerinden bahsediyorlar. 7-8 TL den bu gün 14 lirayı geçen benzin, mazot fiyatlarından şikâyetçi olduklarını dile getiriyorlar. Akşam eve gittiğinde lambanın birini kapatarak tasarruf ediyoruz diyorlar. Biz bu tasarrufları yaparken hükümetin yetkili organları kamu kurumları tasarrufa neden gitmiyor. Onlar bir tasarrufa gitsin biz iki tasarrufa gidelim diye sitem ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının artık vatandaşı anlamayan, vatandaşı dinlemeyen ve sıkıntıları çözmekten uzak bir noktaya geldiğini belirten Yücel, "Vatandaşımız artık AKP iktidarını göndermek istiyor. Önüne bir an önce sandığın kurulmasını bekliyor. Vatandaşlarımız kendilerine reva görülen yaşam standartının hesabını sandıkta soracak. Vatandaş İYİ PARTİ'yi bekliyor. Biz de buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. hiç merak etmeyin, İYİLER olarak gümbür gümbür geliyoruz. Vatandaş bizi çağırıyor, biz de vatandaşımıza koşarak gidiyoruz. İyi Parti iktidarında çözülmeyen sorun kalmayacak. Ülke AKP'nin kötü yönetiminden kurtulacak ve vatandaşımız rahat bir nefes alacak" dedi.