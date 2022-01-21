Mazlumder'den MHP'ye ziyaret

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri MHP Kayseri İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Adnan İncetoprakla bir görüşme gerçekleştirdi.

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  • 21.01.2022 14:26
  • Güncelleme: 21.01.2022 14:26
Mazlumder'den MHP'ye ziyaret

İl Başkanı Adnan İncetoprak tarafından güler yüzle karşılanıp hüsnü kabul gören MAZLUMDER heyeti il başkanına hayırlı olsun dileklerini ve başarılı hizmetler temennilerini iletti.

Birlikte çay içilip sivil toplum ve siyaset çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette MAZLUMDER Şube Başkanı Taş, İl Başkanı İncetoprak'a milletvekilleri yolu ile TBMM‘ye ulaştırılmak üzere çözüm bekleyen adalet arayışları konusunda bir mektup verdi.

Taş’ın mektubunda Sivas olayları, 28 Şubat mahkumları, genç evlilik mağdurları, ileri yaşlardaki mahkumlar, mahkemelerin temize çıkardığı KHK mağdurları gibi çözüm bekleyen sorunlar yer aldı.

MAZLUMDER heyetinin ziyaretinden çok memnun kaldıklarını bildiren İl Başkanı İncetoprak, MAZLUMDER’in taleplerini TBMM’ye ulaştıracaklarını ve talepleri önemsediklerini dile getirdi. Kapılarının sivil toplum kurumlarına her zaman açık olduğunu söyledi.

MAZLUMDER Şube Başkanı Taş, MHP İl Başkanlığında gördükleri hüsnü kabulden çok memnun kaldıklarını, gündeme getirdikleri adalet taleplerinin MHP milletvekilleri yoluyla meclise taşınması ve sahiplenilmesinden mutlu olacaklarını dile getirdi.

Adnan İncetoprağın şahsında MHP il yönetimine başarılar dilediklerini bildirdi.

Kurumsal Haber

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