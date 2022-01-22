Kazım Yücel: 'Herkes yarına umutla bakmak istiyor'

Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde Kafkas yöresi yemekleriyle hizmet veren bir restoranı ziyaret eden Yücel, restoranın işletmecisi Seda Dinç'in karşılaştığı ekonomik sıkıntıları dinledi. Yücel, restoranda ayrıca İYİ Parti üyelerinin de bulunduğu Kayserili kadınlarla da bir araya geldi.

Restoranın Türk mutfağına gastronomik örnekler kazandırdığını belirten Yücel, "Çok güzel lezzetleri olan bir restorandaydık. Esnafımızın birçoğu, bu restoran gibi zor durumda. Herkes yarına umutla bakmak istiyor. Ama ekonomik sıkıntılara karşın bir tedbir alınması gerekiyor. Vatandaşımızın fahiş fiyatların kontrol altına alınması ve ekonominin canlandırılması noktasında beklentileri var" diye konuştu.

Restoranın işletmecisi Seda Dinç ise, bir işletmeci olarak karşılaştığı sıkıntıları aktararak, "Bizim gibi zorda bulunan binlerce esnaf var. Gerçekten sıkıntıdayız. Bizler Kuzey Kafkasya göçmeniyiz. Bizim atalarımız 'gittiğiniz yeri vatan belleyin' dediler. Ben vatanımı çok seviyorum. Ama şu an gerçekten sıkıntı içerisindeyim, neredeyse kilit vurmak üzereyim. Çalışanlarımın hakkı 10 da olsun, 20 de olsun. Ancak bana kalan bir şey olmuyor. Müşterilerimiz 5 kuruş hareketlendirme yaptığımızda tepki gösteriyor. Ekonomik sıkıntılar bizi mahvetti" diye konuştu. Dinç, "Ben burada sadece çalışanıma çalışıyorum. Dükkanım kirada. Sağlık güvencem olmadığı için doktora bile gidemiyorum" diye ekledi.

