Elektrik direkleri devrildi
Kayseri - Kırşehir yolu üzerinde etkili olan rüzgar, yüksek gerilim hattı kablolarını taşıyan elektrik direklerini devirdi.
- 22.01.2022 17:47
- Güncelleme: 22.01.2022 17:47
Meteoroloji, Kayseri ve çevre illeri, şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hava olaylarına karşı uyardı. Rüzgar, açık alanlarda etkisini göstermeye başladı. Kayseri - Kırşehir yolu üzerinde yüksek gerilim hattı elektrik direği, rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi.
Devrilen direkleri, yoldan geçen bir sürücü görüntüledi. İlgililer, devrilen direğin tamiri için çalışma başlattı.
BGC
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