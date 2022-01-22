Elektrik direkleri devrildi

Kayseri - Kırşehir yolu üzerinde etkili olan rüzgar, yüksek gerilim hattı kablolarını taşıyan elektrik direklerini devirdi. 

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  • 22.01.2022 17:47
  • Güncelleme: 22.01.2022 17:47
Elektrik direkleri devrildi

Meteoroloji, Kayseri ve çevre illeri, şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hava olaylarına karşı uyardı. Rüzgar, açık alanlarda etkisini göstermeye başladı. Kayseri - Kırşehir yolu üzerinde yüksek gerilim hattı elektrik direği, rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. 

Devrilen direkleri, yoldan geçen bir sürücü görüntüledi. İlgililer, devrilen direğin tamiri için çalışma başlattı.

BGC

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