Kayseri OSB'de ilk elektrik kısıtlaması kararı alındı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından elektrik kısıtlaması uyarısı yapıldı. Yapılan uyarı ile ilgili açıklamada, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğalgaz boru hattı arızası nedeniyle Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerekse dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dâhilinde kısıntı uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili, Dağıtım Şirketleri ve TEİAŞ tarafından bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Bu uyarıdan hareketle sanayiciler kendi içlerinde elektrik kullanımının azaltılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alması ve bu konuyla ilgili eylem planı yapması tavsiye edildi.

KAYSERİ OSB’DE DEKOR AMAÇLI IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Elektrikle ilgili gelişmeler nedeniyle Kayseri OSB yönetimi, Başkan Yunus İmamoğlu başkanlığında toplantı yaptı. Elektrik İşletme Müdürünün de hazır bulunduğu toplantıda, elektrikle ilgili alınan karar değerlendirildi ve bu konuda yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Yapılan görüşmeler sonucu, OSB tarafından bölge içerisindeki ışıklandırmalarda da tasarrufa gidilmesine ve kısıtlama uyarısının yapıldığı 10 gün süre zarfında başta OSB içindeki camiler ve çevresinde olmak üzere dekor amaçlı ışıklandırmaların kapatılmasına karar verildi.