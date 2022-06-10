Kazım Yücel: “25 yıldır bu şehri yönetenler sadece zenginlerin düğün ve cenazelerine katılıyor”

Yücel, “Bunu tersine çevirecek bir kişi gerekli. Bu da inşallah bizim partimizden çıkacak isim olur” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplayan Yücel, görev yaptığı süre içerisinde vatandaşların birçok konu hakkında özelden, telefondan ya da sokakta kendilerine ilettiklerini söyledi. Bunların içerisinde bir yere iletebilecekleri her konuyu mutlaka adresine ilettiklerini vurgulayan Yücel, “Çok yüksek perdeden söylememiz gerek konu varsa da bunu itinayla kontrol ettik ve bunu basına yansıttık. Toplumumuzun sesi olmaya gayret ettik. Bu anlamda doğru atışlar doğru isabetli kavramlar kullanınca yetkili makamlarda bizleri takibe almak zorunda kaldılar çünkü getirdiğimiz konular gerçek vatandaşların sorunlarıydı. Buda vatandaşlarımız tarafından olumlu bir şekilde karşılandı” şeklinde konuştu.

‘BİR DAHA MECLİS ÜYESİ OLMAYACAĞIM’

Bundan sonraki dönemlerde meclis üyeliği yapmayacağını açıklayan Yücel, “Bundan sonraki dönemde genel başkanımdan oğlan üstü bir baskı gelmezse bir daha belediye meclis üyesi olmam. Çünkü bütün siyasiler şunu yapmalı, iki dönem milletvekilliği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği, oda başkanlıkları yapmalı ve sonrasında gençlerimizin önünü açarak görevden uzaklaşmalıdır. Bu anlamda belediye meclis üyeliği görevini genç arkadaşlara, arkadan gelen arkadaşlara bırakacağım. Fakat hangi görev olursa olsun bana verilen milletvekilliği, belediye başkan adaylığı ve ya hiçbirisi, ben yine vatandaşımın yanında olacağım. Vatandaşım bizi yalnız bırakmasın, partimi yalnız bırakmasın şahsımı yalnız bırakmasın ben onların sesi olacağım” diye konuştu.

Bugüne kadar yaptıkları açıklamaların doğru olması sebebiyle karşı tarafın kendilerini ciddiye almaları gerektiğini vurgulayan Yücel, “Görevde veya koltukta kim varsa bu ciddiye almak zorundadır. Bu anlamda bir görev olur olmaz bu makamların hangisi olursa olsun biz yine halkın içinde olacağız. Hangi görevde olursak olalım makamda oturmayacağız halkın içerisinde dert dinleyen, derdi çözen, makamsak ta onu o gün halletme yolunda bir adım atan bir şahsiyet olacağız. Örnek olacağız. Bu şehri bugüne kadar oy verilip koltuklarından kalkmayan, kalktıkları zaman makam arabalarından inmeyen, makam arabalarından inip marketlerden alışveriş yapmayan, kıyafetlerini kendi almayan bir ambiyans ortamından çıkartacağız. Sıradan insanlar olduğumuzu vatandaşımıza göstereceğiz. Bir peçete satanla, sokakta yürüyenle, otobüs bekleyenle, bir esnafla, bir inşaat alanında veya bir düğünde mutlaka bu vatandaşlarımıza bu değişik ortamı yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

‘SADECE ZENGİNLERİN CENAZESİNE GİTMEYECEĞİM’

Bugüne kadar yaşanan siyasetin hep dayatmacı olduğunu, 25 yıldır bu şehri yöneten kişilerin hep zenginlerin düğününe ya da cenazesine katıldıklarını öne süren Kazım Yücel, “Aslında bu işi tersine çevirecek bir kişi gerekli. Bu da inşallah bizim partimizden çıkacak isim olur. Ben şahsım özelinde söylüyorum bir düğün varsa sürpriz yapıp gidip bir kenar mahallemizde ‘ben belediye başkanıyım, ben milletvekiliyim’ diye gidebilmeliyiz. Onları onure edebiliriz. Onların en azından dualarını alabiliriz. Zenginleri düğünleri yakındır gidersin ama orda bin kişi var diye eline mikrofon alıp da konuşmayı bir kenara bıraktıracağız. Cenazelerde davet olmaz. Ama ne zaman önemli bir cenaze var siyasilerimizi orada görürüz. Şahsen birisi de benim ama ben ciddi bir siyasi kimlik değilim. Yarın eğer o görevlerde olursak inan ki bir garibin de cenazesi olursa orda görünmek orada dua etmek bizim önceliğimiz olmalıdır. Sadece zenginlerin cenazesine gitmeyeceğim. Sadece oy verirken o vatandaşların kapılarına giden belediye başkanları, milletvekillerinin dışına çıkacağız. Şahsım genelinde söylüyorum ama partimin geneli bunu ifade ediyor bunu düşünüyor. Biz belediyelerin kapılarını vatandaşlara kapatmayacağız” şeklinde konuştu.