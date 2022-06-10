Kenenin ısırdığı besici hayatını kaybetti
Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçtiğimiz günlerde kene ısırığı sonucu hastaneye kaldırılan besicilik yaptığı öğrenilen adam hayatını kaybetti.
- 10.06.2022 09:32
- Güncelleme: 10.06.2022 09:32
Olay, Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde 52 yaşındaki besici Gürsel Çektir, kene ısırığı şikayetiyle hastaneye sevk edilmişti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Gürsel Çektir, hayatını kaybetti. Besici Gürsel Çektir, Kızılören mahallesinde yapılan cenazenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
1ha
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