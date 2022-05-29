Kazım Karabekir Mahallesine yeni sağlık merkezi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçeye kazandırdığı sağlık projelerine bir yenisini daha eklediklerini söyleyerek Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapılan Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi inceledi.

Melikgazi’de eğitim alanında, sağlık alanında ve ihtiyaç duyulan birçok alanda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi’mizin büyümesi ve gelişmesiyle ihtiyaçlarımız artıyor. Kazım Karabekir’de kentsel dönüşüm bloklarının hemen hemen tamamı bitti sayılır. Bu yaz artık buradan çıkıyoruz. Burada yapılan okulları ziyaret ettik. Tam 3 okul, bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Burası Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi. Yaklaşık 5 ay önce başladığımız sağlık ocağımız şu anda tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj devam ediyor. İnşallah Kazım Karabekir’deki vatandaşlarımıza müjdemiz, burası çok kısa zamanda inşallah hizmete girecek. Dolayısıyla burada yeni bir mahalle doğuyor. Onun için de eksiklerini bir bir gideriyoruz. İnşallah en kısa zamanda açılışını yapacağız. Bir müjde daha vermek istiyorum. Hemen buranın karşısına bir pazar yeri ve kütüphane yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.