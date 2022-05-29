Melikgazi Kentsel Dönüşümde hız kesmiyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları için Battalgazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen yıkım çalışmasına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 38 dairenin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

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  • 29.05.2022 09:56
  • Güncelleme: 29.05.2022 11:18
Melikgazi Kentsel Dönüşümde hız kesmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kentsel dönüşüm çalışmaları için Battalgazi Mahallesi’nde gerçekleştirilen yıkım çalışmasına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 38 dairenin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi’nde çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Battalgazi Mahallesi’nde 13 tane eski gecekondunun yıkımını yapacağız. Buradaki vatandaşlarımızı yeni binalar yaparak eskiler ile takas ediyoruz. 38 tane vatandaşımızı yeni bitmiş olan bir kentsel dönüşüm binamıza taşıyoruz. Bu alanda artık ömrünü tüketmiş uygunsuz şartlarda olan gecekondularla anlaşıp yıkıp vatandaşlarımızı mağdur etmeden güzel bir şekilde yeni binalarına taşıyoruz. Bu bölgeler güzel bir şekilde değişiyor. Hemen akabinde peyzajı, yolu, alt yapı ve üst yapısı tamamen değişecek. Tüm ekip arkadaşlarıma bu detaylı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Çünkü mülkiyetle ilgili işlemler meşakkatli olduğu için önemlidir. Sadece Battalgazi’de değil Kazım Karabekir’de, Yıldırım Beyazıt’ta kentsel dönüşüm sürecine çok önem veriyoruz. Burada yine 2 bloktan oluşan bir kentsel dönüşüm projemiz de var, o da devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımıza mutlu edecek hizmetlerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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