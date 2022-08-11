Kazım Karabekir Mahallesi'ne yeni pazar yapılıyor

Melikgazi'nin çehresini değiştirecek yatırım ve projelere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kazım Karabekir Mahallesi'nde 40 esnaf kapasiteli pazar yeri yapımına başladıklarını söyledi.

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  • 11.08.2022 13:24
  • Güncelleme: 11.08.2022 13:24
Kazım Karabekir Mahallesi'ne yeni pazar yapılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi’nin çehresini değiştirecek yatırım ve projelere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kazım Karabekir Mahallesi’nde 40 esnaf kapasiteli pazar yeri yapımına başladıklarını söyledi.

Yapımına başlanan modern pazar yeri ile hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda satış yapması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri sağlanacak. Melikgazi halkının ihtiyaçları doğrultusunda proje ürettiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kazım Karabekir Mahallesi’nde 2575 metrekarelik oturum alanında 4 sokak aksı üzerinde toplam 40 adet esnaf kapasitesine sahip bir pazar yeri yapıyoruz. Belediye olarak hemşehrilerimizin ihtiyacına yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Birçok projeyi bir biri ardına hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm ile yepyeni bir görünüm kazanan Kazım Karabekir Mahallesi, yapımına başladığımız modern kapalı pazar yeri ile de daha çok değer kazanacak. Kapalı pazar yerlerinin hizmete girmesiyle vatandaşın ve pazarcı esnafının rahat bir ortamda alışveriş yapması sağlanacağız. Şimdiden pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şehrimize yeni pazar alanları kazandırarak esnaflarımız ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz” dedi.

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İHA

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