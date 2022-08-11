Kocasinan'lı çocuklar, Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde düzenlenen sokak oyunlarıyla çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek, 'Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, aile fertlerinin de keyifli ve nostalji dakikalar geçirmeleri bizi çok mutlu ediyor' dedi.

PAYLAŞ
  • 11.08.2022 12:05
  • Güncelleme: 11.08.2022 12:05
Kocasinan'lı çocuklar, Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde düzenlenen sokak oyunlarıyla çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek, “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, aile fertlerinin de keyifli ve nostalji dakikalar geçirmeleri bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliğinin bu sefer ki durağı Erkilet Camikebir Mahallesi oldu. Oyun oynayarak, birbirleriyle yarışan çocuklar, doyasıya eğlenirken, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yoğun sevgi gösteriyle karşılandı.

Yaz tatilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde etkinlikler düzenliyoruz. Erkilet Camikebir Mahallemizi sokak oyunlarıyla şenlendirdik. Eğlenceli ve keyifli bir vakit geçiren çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocukların aile fertlerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet kattı. Çocuklarımız oyunlarda hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Bizler onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte oyun oynamanın tadına varan çocuklar, mutluluklarını Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak ve tezahürat yaparak ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar’ın kendi elleriyle etkinliğe katılanlara; ikram lokması, ikram pilavı ve pamuk şekeri ikram etmesiyle program sona erdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı

Yeşilhisar İmar A.Ş.'de ek protokol imzalandı

Yeşilhisar İmar A.Ş.'de ek protokol imzalandı

Kayseri'de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı

Kayseri'de pandeminin ardından bisiklete olan ilgi azaldı

Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş'a Ahi Evran Müzesi'ni gezdirdi

Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş'a Ahi Evran Müzesi'ni gezdirdi

KAYMEK'ten duygulandıran 'Eren Bülbül' çalışması

KAYMEK'ten duygulandıran 'Eren Bülbül' çalışması

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Temsilcileriyle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Temsilcileriyle bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

4
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor taraftarıyla buluşuyor

Kayserispor taraftarıyla buluşuyor

Esentepe'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Esentepe’de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

DAHA FAZLA
MHP'li Özdemir: 'Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı'

MHP'li Özdemir: 'Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı'

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYMEK'ten 'İyi ki Varsın Eren' çalışması

KAYMEK’ten ‘İyi ki Varsın Eren’ çalışması

Semt pazarında sebze-meyve fiyatları

Semt pazarında sebze-meyve fiyatları

Kayserispor siftah peşinde

Kayserispor siftah peşinde