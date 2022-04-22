Kazarken yakalandılar

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

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  • 22.04.2022 11:49
  • Güncelleme: 22.04.2022 11:49
Kazarken yakalandılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Derinkuyu ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kaçak kazı yaptıkları tespit edilen dört şahıs kaçak kazıda kullanılan, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet levye, 1 adet piknik tüpü1 adet plastik kova ve 1 adet testere ile birlikte suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında ’2863 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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