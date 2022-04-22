Akşener'e HDP tepkisi gösteren vatandaş: 'Benim değil milletin tepkisi bu'

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de partisinin iftar programına katılan ve Akpınar ilçesinde ’HDP ile gidersen biz de yokuz, millette yok’ diye tepki gösteren Mehmet İnce tepkisinin nedenini anlattı.

İHA muhabirine konuşan Mehmet İnce; tepkinin kendi tepkisi değil, halkın tepkisi olduğunu söyledi. İnce, “Şehit ailesi arkadaşlarımı dinledim. Onlar adına da konuştum. Onların da tepkilerini anlattım” dedi.

"Akşener’den aldığım cevap tatmin etmedi"

Akşener’e tepkisi sonrası aldığı cevabın kendisini tatmin etmediğini aktaran İnce, “Aldığım cevap beni tatmin etmedi, İnşallah anlattığı gibidir. Millet adına HDP ile birlikte olmayın diye tepkimi verdim. Başka da sıkıntım yok. Ne yapıyorsa yapsın ama doğru olanı yapsın. Ne HDP, ne de Meral Akşener ile sıkıntım yok. Tepkim halkın tepkisi. Akşama kadar kahvehanede oturuyorum. Şehit aileleri ve bizlerin sohbetlerinde bu durum hep konuşuluyor” diye konuştu.

İYİ Parti Lideri Akşener, Kırşehir programı ziyaretlerine Akpınar ilçesinde başlamış şoför emeklisi Mehmet İnce’nin tepkisiyle karşılaştıktan sonra Boztepe ilçesini ziyaret ederek il merkezinde iftar programına katılmıştı.