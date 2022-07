Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Olayda yanarak can verenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden Nimet K. ve Hamit B. olduğu ifade edildi.

Kaza, Kayseri – Malatya Çevre yolu, Elagöz mevkiinde meydana geldi. Kuzeyçevre yolunda 34 BME 170 plakalı kamyon ile 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisi ile her iki araçta da yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobil ve kamyonda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki aracı 1 saat süren çalışma ile söndürdü. Araçta ve kamyonda bulunan Hamit B. ve Nimet K. yanarak can verdi. Her iki kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.