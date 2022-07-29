Kayseri Kalesi’nde ‘Bellek Kültepe Sergisi’ açıldı

Kayseri Kale’sinde 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kültepe Toplantısı ve ‘Bellek Kültepe Sergisi’ açılış töreni düzenlendi. Sergi açılış törenine, Vali Vekili Abdullah Kalkan, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşhan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas belediye başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışı hakkında konuşma yapan Vali Vekili Abdullah Kalkan, “Kayseri tarih, kültür, eğitim, ticaret, sanayi, turizm şehridir. Sahip olduğu bütün bu değerlerin temelinde kadim ve zengin tarihi geçmişinin birikimleri yer almaktadır. Kayseri sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı şehirler arasında kendisine saygın bir yer kazanmıştır. Eski dünyanın uluslararası nitelikte en önemli ticaret merkezi olan ve geçmişi 6 bin yıla varan Kaniş’te ve Kaniş’in Karum’unda, o dönemin pazar yerinde yani günümüzün Kültepe’sinde kazılar yaklaşık 75 yıldır devam etmektedir. Böylece dünyanın en tarihi Karum’u Kayseri’dedir. Kazılardan elde edilen bulgular ve tabletler ülkenin ekonomisini ve ticaretini, yönetim ve hukuk anlayışını, sosyal yaşam ve ilişkilerini yansıtmakla kalmamakta, dünya medeniyet tarihinin ön sözünün Kayseri’de yazılmış olduğunu da göstermektedir. Kayseri günümüz koşullarında da üretmeye, değer katmaya ve örnek olmaya devam etmektedir” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri’nin Türkiye ve bölgenin seçkin bir şehri olduğunu söyledi. Yıldız, “Düşünün 6 bin yıllık, Asur çivi yazısıyla beraber yazıya dökülmüş bu kayıtların içerisinde insan odaklı ve ilişkilere dönük çok farklı bilgiler var. Kayserili hemşerilerimizin aslında çok ciddi bir kurumsal hafızayla beraber bugünlere buralara geldiğini ve bu kültür birikiminin son derece önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ben emeği geçen başta 1948 yılından bu yana farklı kurumlarla bu kazıyı oluşturan ve günümüze kadar gelen Karum- Kariş tarihi yapıtlarının, her birine önem veren, başta Kültür Bakanlığımız, değerli üniversitelerimiz, kıymetli hocalarımız, yurtdışı ve yurtdışından emek veren hocalarımıza, Büyükşehir Belediyemize ve Kültür İl Müdürlüğümüze bir kez daha teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

‘ADETA TARİH KOKAN BİR ŞEHİR’

Başkan Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’nin adeta bir hava müzesi olduğunu belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz Roma, Bizans dönemine ait olan bu kalemizde dahil olmak üzere ne tarafa başınızı çevirseniz ya Roma, Bizans dönemi ya Selçuklu dönemi ya Osmanlı dönemi ya da Cumhuriyet dönemine ait gerçekten anlamlı ve önemli. Ben buradayım diye çağrışan, adeta her yeri tarih kokan bir şehirden söz ediyoruz. Belki şehrimizi tam anlatamıyoruz, belki şehrimizin değerleriyle vatandaşlarımızı buluşturamıyoruz. Kültepe, Kaniş, Karum bu anlamda önemli bir değerimiz. Biz bu değeri gün yüzüne çıkartmak, bir bakıma da müze yoluyla da kamuoyunun beğenisine sunmak adına gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kreatör Siret Uyanık ise konuşmasında, “Tarih her zaman sanatçılara ilham vermiştir, esin kaynağı olmuştur. Sanat tarih boyunca gelişmiş, tarihi eserler de sanatı desteklemiş. Sanatın gelişmesinde tarihi mirasın etkisi yadsınamaz. Toplumların bıraktığı izler geçmişten geleceğe uzanan evrensel belleklerdir. Yaşadığımız coğrafyanın kadim tarihinin bize sunduğu bu zenginlik, kuşkusuz tüm insanda eşsiz veriler sunmaktadır” sözlerine yer verdi.

Kültepe Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu ve Cécile Michel ise kazıların önemini anlatarak çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Konuşmalarının ardından Protokol üyeleri sergi açılışını gerçekleştirerek alanı gezdiler.