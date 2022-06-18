Kaza yapan otomobilin tekerleği koptu: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaza yapan otomobilin tekeri koptu. Meydana gelen kazada 1!i ağır 3 kişi yaralandı.

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  • 18.06.2022 00:21
  • Güncelleme: 18.06.2022 11:42
Kaza yapan otomobilin tekerleği koptu: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaza yapan otomobilin tekeri koptu. Meydana gelen kazada 1!i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda N.Y. idaresindeki 09 DC 654 plakalı otomobil ile H.S. idaresindeki 38 HS 068 plakalı otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile 38 HS 068 plakalı otomobilin tekerleği koptu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 09 DC 654 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan 1 şahıs ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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