Rektör Karamustafa: 'Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri'dir'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ahiliğin merkezinin Kırşehir değil, Kayseri olduğunu söyleyerek, 'Mezuniyet törenlerimizde kep atmıyoruz, şed takıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 13.01.2022 12:35
  • Güncelleme: 13.01.2022 13:12
Rektör Karamustafa: 'Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri'dir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ahiliğin merkezinin Kırşehir değil, Kayseri olduğunu söyleyerek, “Mezuniyet törenlerimizde kep atmıyoruz, şed takıyoruz” dedi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile ‘Kampüste Kahvaltı’ etkinliğinde bir araya geldi. KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Personel Yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Karamustafa, üniversitenin kurulduğu yıldan bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Slayt eşliğinde yapılan çalışmaları anlatan Karamustafa, KAYÜ bünyesine bağlı okullardaki yenilikleri tek tek dile getirdi.

Üniversitenin büyüyerek ileriye doğru gittiğini kaydeden KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Kayseri Üniversitesi markası altında 62 kişi diploma aldı. Çünkü onlar Erciyes Üniversitesi girişli oldukları için öğrencilerin iradesi ile ilk kurulduğumuz yıl 62, sonrasında 922 öğrenci, bu sene bin 732 bizden diploma almış, 4 bin 190’da yeni öğrencimiz gelmiş. Dolayısıyla Kayseri Üniversitesi artık yolda yürürken kendi marka değerinin ve kimliğinin varlığını hissettiriyor. Diğer taraftan da büyüyerek ileri doğru gidiyor” diye konuştu.

“Ahiliğin merkezi Kırşehir değil, Kayseri’dir”

Bir milletin ve toplumun kendi öz değerleri ile ileriye doğru gittiğini dile getiren Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Biz Kayseri Üniversitesi’nde kep atmıyoruz. Kep bize ait bir şey değil. Şed takıyoruz. Çünkü Kayseri ahilik kültürünün merkezidir. Kırşehir değil, Kayseri ahilik kültürünün merkezidir. O zaman biz bir meslek okuluysak bilgelik ve tecrübe sahibi, işine, eşine, devletine sadakatli, vefalı ve aynı zamanda sabırlı bileşenleri ile çocukları bu ruhla buradan mezun etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta

3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta

Kayserispor'da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

Kayserispor’da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor

Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor

CHP Milletvekili Arık: 'İşciler haklarını istiyor'

CHP Milletvekili Arık: 'İşciler haklarını istiyor'

DAHA FAZLA
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

Arık'tan Vergi Denetim Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasına tepki

Arık'tan Vergi Denetim Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasına tepki

'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi

Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi