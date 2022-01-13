Kayserispor'da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde aralarında Asbaşkan Ali Çamlı'nın da bulunduğu 3 yönetici istifa etmişti. 

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  • 13.01.2022 11:53
  • Güncelleme: 13.01.2022 11:53
Kayserispor'da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

İstifa eden 3 yöneticinin yerine yönetim kurulu yedek listedeki 3 isim asil üyeliğe getirildi. Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Semra Demirer, Mehmet Baykan ve Mehmet Yay'ın getirildiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ile Tufan Koç görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz bu aksam yapılan toplantıda, yönetim kurulu asil üyeliklerine Semra Demirer, Mehmet Baykan ve Mehmet Yay'ın getirilmesine oybirliği ile karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.

BGC

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