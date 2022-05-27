KAYÜ, iki OSB'ye de meslek yüksekokulu kuracak

Kayseri Üniversite (KAYÜ) tarafından, sanayicinin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara elaman ihtiyacını karşılamak için iki organize sanayi bölgesine meslek yüksekokulu kurmak için çalışmalara başladı. 

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  • 27.05.2022 11:22
  • Güncelleme: 27.05.2022 11:22
KAYÜ, iki OSB'ye de meslek yüksekokulu kuracak

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Yüksekokullar Koordinatörü Prof. Dr. Ercan Karaköse, meslek yüksekokulu çalışmaları hakkında bilgi verdi. 16 bin öğrenci kapasitesiyle Kayseri’nin ikinci büyük üniversitesi olduklarını anlatan Karaköse, “Kayseri Üniversitesi’nde 11 meslek yüksekokulu 5 fakülte bulunmaktadır. Kayseri’nin çoğu ilçesinde kampüslerimiz var. KAYÜ pek çok paydaşıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Belediyeler, İŞKUR, 2. Bakım Merkezi, Türk Telekom, Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş. ve OSB’ler bizim en büyük paydaşlarımız. Biz eğitim verirken eğitimin niteliğini arttırmak için uygulamalı eğitime çok önem veriyoruz. Bunun için sahada eğitimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.  

“İKİ OSB’YE MESLEK YÜKSEKOKULU KURULACAK”

KAYÜ bünyesindeki meslek yüksekokullarında yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anımsatan Karaköse, “12 programlı meslek yüksekokullarımızdaki bütün programlar yüzde 100 doluluk oranına sahip. Yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanması için uygulamalı eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple OSB’lerle birlikte ortak çalışmalar yürütmekteyiz. 1’inci OSB’de çalışmalara başladık. İnşallah 1. OSB’ye güzel bir meslek yüksekokulu kazandıracağız. Aynı şekilde Mimarsinan OSB’ye de yüksekokul kurmak istiyoruz. Buralarda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı, öğrencimize işini iş yerinde öğreterek sağlamayı planlıyoruz” dedi. 

“EN BÜYÜK İDEALİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN SAHADA EĞİTİM GÖRMELERİ”

Sanayinin ve dolayısıyla ülkenin gelişmesinde ara elemanın çok büyük rol oynadığını vurgulayan Karaköse, bu nedenle ara elemanın eğitimli ve donanımlı yetişmesine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Karaköse, “Bununla ilgili YÖK ve üniversiteler ile işbirliği yaparak, üniversitemizi en güzel şekilde geliştirmeyi Kayseri’nin hizmetine sunmayı amaçlamaktayız. Kuracağımız OSB Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerimiz 4 dönemin 3 dönemini teorik eğitimle, 1 dönemini de sahada eğitimle geçirecek. Dolayısıyla öğrencilerimiz, sektörünü ve piyasayı tanıma fırsatı bulacak.  Bu durum ayrıca mezun olan öğrencinin kendini geliştirebilmesi ve daha kolay iş bulmasını da sağlayacaktır” diye konuştu.

1ha

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