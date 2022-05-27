5 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri polisinin Kayseri-Niğde karayolunda durduğu kamyonette piyasa değeri 5 milyon lira olan doldurulmuş makaron ele geçirildi.
- 27.05.2022 11:19
- Güncelleme: 27.05.2022 11:19
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüpheliler H.K. ve B.T.'nin Adana'dan Kayseri’ye kamyonla doldurulmuş makaron getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kamyoneti durduran ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon lira olduğu değerlendirilen 3.5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.
1ha
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