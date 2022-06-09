KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Özbekistan'dan dört devlet üniversitesi ile çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzaladı.

PAYLAŞ
  • 09.06.2022 20:34
  • Güncelleme: 10.06.2022 09:29
KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Özbekistan’dan dört devlet üniversitesi ile çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzaladı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda, Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhuriyeti Ortaöğretim Bakanlığı ve Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Türk-Özbek Yükseköğretim Kurumları Forumuna” katıldı.

Forum çerçevesinde düzenlenen “Reel Ekonomide Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğinin Geliştirilmesi İçin Beklentiler” konulu oturuma katılan KAYÜ Rektörü Karamustafa, ikili görüşmeler çerçevesinde Özbekistan’dan etkinliğe katılan üniversite rektörleri ile bir araya geldi.

Rektör Karamustafa, daha sonra Özbekistan’dan Taşkent Teknik Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadritdin Turabdjanov, Jizzakh Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alisher Usmankulov, Karakalpak Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reymov Ahmed Mambetkarimovich ve Özbekistan Denav Girişimcilik ve Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ganisher Rakhimov ile ortak araştırma ve proje yapma, akademik ve idari personel ile öğrenci değişimi, staj imkânı sunma, iş dünyasına yönelik ortak çalışmalarda bulunma, toplumsal fayda oluşturmaya yönelik ortak proje üretme ve daha birçok alanda eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Rektör Karamustafa, imzalanan işbirliği protokollerinin Kayseri Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına önemli katkı sunacağını belirtti ve Özbekistan üniversitelerinin Anadolu’nun merkezinde Erciyes dağının eteğinde, sağlık, turizm, sanayi, ticaret ve eğitim kenti olan Kayseri’ye ilgisinin gayet yoğun olduğunu söyledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor

Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor

Melikgazi Belediyesi'ne 80 yeni hizmet aracı alındı

Melikgazi Belediyesi’ne 80 yeni hizmet aracı alındı

Motorine dev zam beklentisi

Motorine dev zam beklentisi

İnsan Kaynakları Direktörü Kenç: 'CV oluştururken dürüst olmak önemlidir'

İnsan Kaynakları Direktörü Kenç: “CV oluştururken dürüst olmak önemlidir”

Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marifet okulu 5. yılında

Marifet okulu 5. yılında

Bir hafta bir YAZAR: Ahmet Taş

Bir hafta bir YAZAR: Ahmet Taş

DAHA FAZLA
Kazım Yücel: '25 yıldır bu şehri yönetenler sadece zenginlerin düğün ve cenazelerine katılıyor'

Kazım Yücel: “25 yıldır bu şehri yönetenler sadece zenginlerin düğün ve cenazelerine katılıyor”

Kenenin ısırdığı besici hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı besici hayatını kaybetti

ORAN 2022 Yılı Finansman Destek Programı açıklandı

ORAN 2022 Yılı Finansman Destek Programı açıklandı

KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladı

KAYÜ, 4 Özbekistan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladı

100 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 9 kişiye gözaltı

100 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 9 kişiye gözaltı