100 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 9 kişiye gözaltı

K.O.M Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Paravan şirketler üzerinden piyasaya Çek ve Senet vermek suretiyle insanları yaklaşık 100 milyon lira dolandırdırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 9 kişi, Kayseri merkezli İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir illerinde bulunmak üzere gözaltına alındı.

Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tehdit' suçlarından İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir illerinde de karıştığı olaylardan dolayı hakkında yakalama emri bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda, 120 adet çek, 20 adet senet, 23 adet kaşe ve çok sayıda evrak, döküman ile birlikte dijital materyalller ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.