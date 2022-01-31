KAYSO Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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  • 31.01.2022 21:35
  • Güncelleme: 31.01.2022 21:35
KAYSO Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

 KAYSO Ocak Ayı Meclis toplantısı Abidin Özkaya başkanlığında toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
Meclis toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğraması ile hem doğalgaz hem de elektrikte kısıntıya neden oldu. Sanayicimizi ciddi zora soktu. Üretim kaybı oldu. Birçok sektör bu kısıntıdan olumsuz etkiledi. Enerjide dışa bağımlılığın giderilmesi için yenilenebilir enerjiye yatırımların gerektiğini ortaya koyuyor. Enerji arz güvenliği sağlanmalı. Umudumuz bu kısıtlamanın bir daha olmamasından yana" ifadelerini kullandı. 
‘2022 YILI İHRACAT HEDEFİ 4 MİLYAR DOLAR’
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci 2021 yılı ihracat rakamları açıklandı.
Büyüksimitci "2021 yılı ihracat rakamları bugün belli oldu. Kayseri olarak 3.6 Milyar Dolar ile 2021 yılı hedefin aştık. 2022 yılında 4 milyar Dolar'ı hedefi kıldık" diye konuştu.
Ocak ayı Meclis Toplantısı'na katılan  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
Sanayi bizim yüz akımız gururumuz. Kendi öz kaynaklarıyla ayakta durmaya çalışan bir şehiriz. 
Nükleer Enerji kötü gibi bilirdik. Derse girmez nükleer enerjiye karşı yapılan toplantılara katılırdık. Avrupa ülkelerinin nükleer enerjiye dönüş olduğunu duyuyoruz. Bize gelince çevreci kesiliyorlar, kendilerine gelince yapıyorlar. Büyükşehirde 3 senede dolu dolu zaman geçirdik. Pandemi dönemini fırsata çevirdik. Bizlere yakınmak değil yekinmek yakışıyor" diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç 2021'de gerçekleştirdikleri faaliyetlerini  meclis üyelerine aktardı.

BGC

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