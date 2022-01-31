Adem Özbek hayatını kaybetti
Kayseri Şeker Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- 31.01.2022 21:32
- Güncelleme: 31.01.2022 21:32
Kayseri Şeker'de Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten ve AK Parti'de İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Özbek, beyin kanaması geçirerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özbek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Yeşilhisar Teşkilat Koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.
BGC
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