Adem Özbek hayatını kaybetti

Kayseri Şeker'de Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten ve AK Parti'de İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Özbek, beyin kanaması geçirerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özbek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Yeşilhisar Teşkilat Koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.