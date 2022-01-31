Yitrak'ın Türkiye'ye gelişi utanç sebebidir

AGD Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınözü, "Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafya her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. Yönümüzü nere dönsek bir yakarış, bir feryat yüreklerimizi sızlatıyor. Ve atılması gereken adımlar ne kadar gecikse vebali bir o kadar büyüyor." şeklinde konuştu

YİTRAK TERÖR FAALİYETLERİNİN ÖNCÜLERİNDENDİR

Metin Aydınözü, "Haremimiz olan Mescidi Aksa her gün terörist İsrailliler tarafından basılıyor, müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ediyor. Terörist İsrail'in işgalleri sebebiyle müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Yıllardır süregelen zulümler devam ederken, Terörist İsrail'in başı Yitrak Herzog'un Türkiye'ye gelecek olması Türkiye müslümanları için ancak bir utanç sebebidir. Müslüman milletimizin yüzyıllardır İslam âlemine öncülük ve önderlik yapmışken böyle bir utançla karşı karşıya kalması, şerefli tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar önce Şimon Perez'in Millet Meclisimizde yaptığı konuşmanın hala sızısı yüreklerimizde iken, Yitrak Herzog'un Türkiye'ye nasıl bir teklif veya tehditle geleceği ise bizleri endişelendirmektedir. İki devletli çözüm önerileri ile gündeme gelen Yitrak, çözümlerin değil terör faaliyetlerinin öncülerindendir. Müslümanların hangi sorununa çözüm bulmuştur, Mescidimize yapılan hangi saldırıyı önlemiştir. Tek yaptıkları ellerindeki sermaye ve medya gücü ile müslümanları sıkıştırmaktır. Siyonist lobilerin ve Dünyadaki terörün ana merkezi olan ABD ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamlar, işgaller, tecavüzler, sömürü faaliyetleri ayan beyan ortadadır. Görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir." açıklamasında bulundu.

İsrail ile işbirliği yapmanın yanlış olduğunu ifade eden Aydınözü, "Müslüman liderlerin teröristlere tepki vermesi gereken yerde işbirliği için yarıştığını üzülerek görmekteyiz. 'Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'a güvenin, ahiretinizi düşünün.' Aynı şekilde müslüman halkların Filistin davasına gerekli önemi vermemesi ise ayrı bir vakadır. Filistin davası için gayret göstermek İmanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir. Elbet bir gün toprak olacağız, tek gayemiz Allah'ın rızadır. Haysiyetimizle yaşayalım ki, şerefli bir ölüm bizi bulsun. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, Allah'ın laneti tüm işbirlikçilerin üzerine olsun, Allah'ın laneti İslam alemi arasında nifak saçanların üzerine olsun. Zafer İslamındır. Zafer Allah'ındır. Allah'ın yardımı ise mücahitlerledir." ifadelerini kullandı.