Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek: 'İzmir'e kazanmak için gideceğiz'

Süper Lig ekiplerinden Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, Göztepe maçı öncesi İzmir'e kazanmak için gideceklerini ve alt sıralardan bağlarını koparmak istediklerini söyledi. 

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  • 06.04.2022 07:53
  • Güncelleme: 06.04.2022 07:53
Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek: 'İzmir'e kazanmak için gideceğiz'

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas ve kondisyon çalışması yaptı. Bertolacci ve Miguel Cardoso düz koşu yaptı. 

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, 5 haftadır kötü bir gidişatlarının olduğunu anımsatarak Göztepe karşısında galip gelmek için mücadele edeceklerini vurguladı. Göztepe deplasmanının zor olacağının bilincinde olduklarını belirten Civelek, “Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. 38 puanda kaldık. Göztepe’nin sahasında oynayacağız. İyi bir taraftara sahipler. İzmir’e kazanmak için gideceğiz. Bir an önce kazanıp alt sıralarla bağlantımızın kopmasını istiyoruz. Alt sıralarla bağlantıyı koparıp, kupaya odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

MARİO GAVRANOVİC: İSTEDİĞİMİZ PUANLARI ALMAK İSTİYORUZ

Kayserisporlu futbolcu Mario Gavranovic ise, "Bir süredir, negatif bir durumun içerisindeyiz. Son oynadığımız maçlar bizim için iyi değildi. Bundan önceki maçlarda hep öne geçmeyi bilmiştik ancak skoru korumayı başaramadık. Umarım önümüzdeki maçta bu durumu tersine çevirebiliriz. Her şeyden önce önümüzdeki maçta agresifliğimizi göstererek planımız dahilinde mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Sonucunda da istediğimiz puanları almak istiyoruz" açıklamasında bulundu. 

Takımın 5 haftadır kazanamamasının motive eksikliğinden olup olmadığının sorulması üzerine ise Mario Gavranovic, "Bu motivasyon olarak bir eksiklik değil. Takım olarak motiveyiz ve her maç kazanmak istiyoruz. Bu senenin başında çok iyi bir serimiz vardı. Ama son 5 maçta istediğimiz gibi gitmedi, skorlar istediğimiz gibi olmadı. Biz futbolcular olarak sahada bizden ne isteniyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ligin kalan kısmında alabildiğimiz kadar puan almaya gayret edeceğiz. Benim kafamda kupa maçları hala uzakta. Şuan sadece Göztepe maçına konsantre oldum. Başka hiç bir şeyi düşünmüyorum" diye cevap verdi.

1ha

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