Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

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  • 05.04.2022 23:36
  • Güncelleme: 06.04.2022 07:29
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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