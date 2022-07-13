Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emre Demir, yeni takımı Barcelona'nın çalışmalarına katılmak üzere İspanya'ya gitti.

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  • 13.07.2022 17:21
  • Güncelleme: 13.07.2022 18:26
Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emre Demir, yeni takımı Barcelona’nın çalışmalarına katılmak üzere İspanya’ya gitti.

Kayserispor’dan, İspanyol devi Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, takım arkadaşları ile vedalaşarak İspanya’ya gitti. Geride kalan sezonun devre arasında Barcelona ile sözleşme imzalayan ancak sezon sonuna kadar Kayserispor’da kalmasına karar verilen Emre Demir, yeni takımının kampına katılacak.

Emre Demir, yeni sezon öncesi Kayserispor’daki takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "Emre Demir, takım arkadaşları ve teknik heyetimiz ile vedalaşarak Barcelona’ya gitti. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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İHA

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