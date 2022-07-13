Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Sarız ilçesine bağlı Ayranlık Mahallesi ve İncemağara Mahallesi arasındaki yol istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. Yol kenarına sürüklenen araçta 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1’i ağır 2 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.