Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 1 kişi yaşamını yitirdi.
- 13.07.2022 17:03
- Güncelleme: 13.07.2022 17:03
Kaza, Sarız ilçesine bağlı Ayranlık Mahallesi ve İncemağara Mahallesi arasındaki yol istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. Yol kenarına sürüklenen araçta 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1’i ağır 2 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1ha
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