Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 1 kişi yaşamını yitirdi.

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  • 13.07.2022 17:03
  • Güncelleme: 13.07.2022 17:03
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Sarız ilçesine bağlı Ayranlık Mahallesi ve İncemağara Mahallesi arasındaki yol istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. Yol kenarına sürüklenen araçta 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1’i ağır 2 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1ha

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