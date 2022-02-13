Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Kayserispor'un, Galatasaray ile oynadığı müsabakada kaleyi koruyan genç file bekçisi Bilal Bayazit, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, 'Lung benimle çok ilgileniyor. Lung'tan Allah razı olsun' dedi.

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  • 13.02.2022 11:47
  • Güncelleme: 13.02.2022 11:47
Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Sarı kırmızılıların birinci kalecisi Silviu Lung'un gribal enfeksiyon geçirmesi, ikinci kaleci Cenk Gönen'in de koronavirüs sebebiyle karantinada olmasıyla hafta içi Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası son 16 Tur maçında ve Galatasaray ile oynanan lig maçında kaleye Bilal Bayazit geçti. Galatasaray, Kayserispor kalesine 7 isabetli şut atarken 1 gol kaydetti. Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, müsabaka sonrası 22 yaşındaki genç kaleciyi tebrik etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan genç kaleci Bilal Bayazit, "Lung uzun süredir Türkiye'de. Lung benimle sürekli konuşuyor. Lung'tan Allah razı olsun" diye konuştu. Kayserispor formasıyla üç maça çıkan Bilal Beyazıt kalesinde 1 gol gördü.

1ha

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